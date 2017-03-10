3月10日各報頭版要聞。

《中國時報》焦點要聞

●人口老化拉警報 15縣市 老人比小孩多

人口持續老化，內政部昨示警，我國老化指數指標在今年2月首度破百，達到100.18，代表老年人口首度超過幼年人口；全國22縣市中，有15個縣市老化指數破百，意味著台灣有6成8的縣市，街上的老人比小孩還多。

●繳回舊藥 領嘸新藥 冠脂妥 換藥一團亂

全台50多萬人服用的降血脂藥冠脂妥出現偽藥，造成民眾恐慌，食品藥物管理署緊急與藥廠開會，宣布昨天起全面換藥，但換藥機制混亂，許多民眾到社區藥局登記，繳回舊藥，卻不知何時能領到新藥，藥師說，官方應快速將防偽藥物鋪貨到基層，否則民眾身體出問題誰要負責，病人也會愈來愈驚慌。

●228特展史誤 台史博挨批造謠

國立台灣歷史博物館目前正舉行228事件特展，但官方臉書卻提及「3月8日21師已經登陸展開屠殺」，遭網友抨擊，認為「引用錯誤、竄改史實、國家級造謠」，對此台史博昨（9）日已於網上更正，館長王長華表示，「同仁的確有疏失，日期與一般普遍認定的史料不符，但絕非外界所猜測蓄意捏造謊言。」

《蘋果日報》焦點要聞

●台8：11輸南韓 球迷心碎

第4屆世界棒球經典賽A組最後終戰台灣對決南韓，兩隊各吞2敗都輸不得。台灣從0比6苦追到7局下靠游擊手陳鏞基安打追平8比8，雙方激戰至延長第10局，先被南韓高飛犧牲打攻下超前分，又被南韓主砲金泰均代打轟2分砲，終場8比11落敗，球迷心都碎了！

●煮麵40年 嬤千萬積蓄被騙光

可惡騙徒竟將老婦積蓄騙光！北巿一名七十歲老婦，在永康街商圈開牛肉麵店，四十年來省吃儉用攢了一千六百餘萬元，不料去年十二月，詐騙集團以她帳戶涉犯洗錢案老哏，要求監管帳戶，她領出現金，還將提款卡、存摺交出，一生積蓄一個月內全被騙光，得再賣十萬碗麵才賺得回；家屬獲知報案，警方逮捕五嫌。網友大罵詐騙集團：「沒良心敗類，要修法重判。」

●父未出席 女同志走紅毯 CEO幫圓夢

「從沒想過我可以辦婚禮。」兩名同年同月同日生、又同血型的女孩？滙豐銀行女員工張怡貞（Jennifer）和伴侶邱于珊（Sam）相戀十一年，去年辦婚禮，滙豐銀行在YouTube分享兩人愛情影片，感動數十萬人，片中Jennifer感謝又感傷，因當時父親沒能牽她的手走紅毯，由CEO幫她圓夢，她希望兩人勇敢相愛故事，能鼓勵更多人。

《聯合報》焦點要聞

●保防法草案曝光 保防員具臨檢權

調查局草擬「國家保防工作法」草案引發外界質疑，草案中賦予保防員「臨檢權」、查訪、調閱個人文件資料等權限，包括敏感性國防工業、高科技產業、其他影響國家安全與利益之產業，都被要求建立保防安全防護單位或人員，法界人士批評，草案內容已非「人二復辟」，是無限上綱地授權。

●蔡總統接文總會長：持續兩岸交流 深化到其他領域

蔡英文總統昨天在新任執行委員推選下，接任中華文化總會會長，她致詞表示，期待文化總會持續兩岸交流工作，文化是溝通最好的橋梁，願意抱持最大善意，增進兩岸彼此認識，要把兩岸文化交流合作的成果，深化到其他領域，創造共同利益。

●國民黨2次敗選 馬：我要負責

前總統馬英九在美國華府表示，國民黨在二○一四年與二○一六年敗選，「我要負責任」；他說，希望國民黨從改革開始，團結、茁壯，最後執政，這次黨主席選舉沒有支持特定候選人，希望他們能君子之爭，沒選上的人，要幫助選上的人。

《自由時報》焦點要聞

●反洗錢// 15萬OBU境外客戶 年底前查清

台灣明年將接受「亞太洗錢防制組織」（ＡＰＧ）評鑑，金管會修正辦法，要求國銀ＯＢＵ（國際金融業務分行）須在年底前全面清查及確認客戶身分，人數高達十五萬人，部分客戶將面臨補件，若不願配合可以關閉帳戶，可能引起客戶反彈、甚至流失。不過，金管會強調，這是國際趨勢、不得不做，若ＡＰＧ評鑑沒過，被列高風險國家，對國銀衝擊更大。

●卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則

美國布魯金斯研究所東北亞主任卜睿哲今天表示，中國官員習慣用一個中國原則，美國曾說過一中原則，但過去廿多年來，美國的用法都是一個中國政策，將美國的立場與北京區分出來，美國自己了解其內涵。

●黑糖芭比1顆200元 引爆精品蓮霧「金」「權」戰

一款名為「黑糖芭比」的蓮霧，一○三年由農委會農業試驗所研發成功，「授權」給農民栽種，曾在台北拍賣市場創下一公斤一千零五十元的天價，換算一顆蓮霧要價近兩百元，「未授權」的農民見有利可圖也紛紛搶種，面對產季到來，兩造農民間的戰爭，即將引爆。

(中時電子報)