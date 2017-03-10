蔡英文掌文化總會 會對兩岸釋善意或將文化掛嘴邊？

蔡英文總統9日首度以文化總會會長身分發言說，將持續推動兩岸的文化交流與合作；願意抱持最大的善意，持續透過文化交流，讓兩岸增進對彼此的認識。（鄧博仁攝）

新政府去年上台，兩岸關係急凍！陸客縮減、觀光與相關產業愁雲慘霧！日前大陸國台辦主任張志軍也向台灣喊話，「台獨走到盡頭，就是統一」。面對九二共識成僵局，兩岸關係停滯不前，昨（9日）蔡英文接任文化總會會長。港媒《中評社》分析，可針對小英在會長任期內作為表現，端看小英是否會在兩岸冷和時期釋出善意，或僅將文化掛在嘴邊，最後落實時還是「卡卡」有難關？

中華文化總會9日召開第七屆執委諮委會議，會議中通過由總統蔡英文接任文化總會會長。蔡總統致詞表示，文化總會在兩岸的文化交流上扮演重要角色，未來期待相關交流工作能夠持續下去。然文化總會會長日前歷經政黨輪替，人事風波不斷，如今由已兼任民進黨主席的蔡總統出任，自然引發外界不少討論。

《中評社》在分析中指出，蔡總統任文化總會會長任期內，可視其表現中看兩岸關係發展，是否蔡總統能從文化出發釋出善意，讓目前停滯的兩岸官方溝通有所進展，然也擔憂小英總統僅是將兩岸文化掛嘴邊，最後落實仍有難度。

分析中列舉昨日蔡總統致詞時讀到「中華文化總會」一度念成「中國」。另蔡提到文總未來三大任務，但首要是深植「台灣文化」，次要才是持續推動兩岸文化交流。

加上日前新政府致力於文化轉型，繼中正紀念堂「去蔣化」後，故宮七月將展出「萬世師表」孔子展也恐改名。另蔡英文主席本周在民進黨中常會上也提及，用全黨的力量，幫忙完成「治史起造台灣國－張炎憲全集」募印計劃，在歷史上闡述台灣歷史。諸如此舉，看在藝文界眼裡，此用意恐要切斷與中國文化連結。

另文化總會會長人選風波不斷，前會長劉兆玄日前也建議蔡英文「不要去中華文化、別走回頭路」，藍營也擔憂文化總會走向「文化台獨」。此外，目前「中華文化總會」的名稱也備受爭議，《中評社》分析中也提及是否會走向前總統陳水扁時期把文總改為「國家文化總會」，甚至變成「台灣文化總會」。

分析中說明，蔡總統昨日談話中透露出盼借由兩岸文化交流成果深化到其他領域。這似乎與蔡提及下半年調整兩岸論述相呼應，既然兩岸政治、經貿走不動，可借由文化交流開始和中國大陸接觸，再藉此轉往其他面向。然這還有待時間觀察，如同書法家杜忠誥曾投書媒體，盼蔡總統繼續讓文總為兩岸留扇窗。

(中時電子報)