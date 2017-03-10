日月潭紅茶粹白系列銷日 國人可提早擁有

日月潭紅茶「Pure White粹白系列」行銷日本，魚池鄉農會透過「日月潭紅茶館」官網，提供國人提早擁有的機會。（沈揮勝攝）

Pure White系列產品之「粹白茶葉禮盒」，日前登陸日本市場。(魚池鄉農會提供)

「粹白茶葉禮盒」也受日本消費者青睞。(魚池鄉農會提供)

日月潭紅茶在早年曾創造輝煌歷史，但1970年代因經濟環境變遷快速沒落，921地震後在鄉公所、茶改場、鄉農會及茶農們共同努力下，再度恢復昔日光環；魚池鄉農會去年邀知名設計家專為日本市場打造新茗包裝，「Pure White粹白系列」成功試銷日本；台灣雖然尚未上市，但「日月潭紅茶館」官網提供國人提早擁有的管道，3月14日前購買該農會紅茶或香菇系列產品，滿3000元即送價值750元之Pure White紅茶。

魚池鄉農會總幹事王威文表示，日月潭紅茶早年備受日本市場重視，曾為日本天皇御用珍品；為重返日本市場，去年禮聘日本知名農產品行銷設計師長岡所屬的Farmstead會社，依據日本民情和喜好，設計「粹白茶葉禮盒」、「粹白茶包禮盒」Pure White系列產品。

今年春節前，該系列產品之台茶21號及阿薩姆大葉種試銷日本，市場反應不錯，農會供銷部一鼓作氣，擇定4月11日至17日，再赴日本沖繩RYUBO琉貿百貨，以「身體好市集」主題作行銷展售，並尋求機會切入全日本Family Mart等通路。

「Pure White粹白系列」紅茶目前雖未在台上市，但魚池鄉農會最近限時提供台灣民眾提早擁有的機會，即刻起到3月14日白色情人節當天，只要購買該農會自有商品之紅茶或香菇系列，滿3000元即送價值750元之Pure White紅茶一罐，詳見「日月潭紅茶館」官網。

(中時)