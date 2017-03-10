海巡突襲行動 查獲市值億元毒品
海巡署東巡局八二大隊所屬機動查緝隊昨天(9日)深夜摸黑出擊，前往長濱外海，登成功籍漁船世貿號查緝，在甲板上查獲多達30袋、重840公斤、市價超過億元的K他命及安非他命，成功攔截毒梟的毒品供應，讓辦案人員士氣大振。
獲知遭逮捕的船員家屬在港口要求見船員，辯稱毒品是在海上撿到的，入港就會交給海巡人員，只是尚未報案，不過海巡仍將陳姓船長和鄭姓船員帶回所內偵訊。
海巡八二大隊接獲線報指出，世貿號想趁著墾丁春吶、毒品需求的旺季，要走私毒品大撈一筆，海巡隊成立專案小組掌握船員行蹤，昨天深夜在海上發動突襲，順利人贓俱獲。
(中時)
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