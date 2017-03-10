經典賽任務結束 郭泰源：選手努力過了
中華隊在第4屆世界棒球經典賽以3敗收場，中華隊清晨搭機返台，總教練郭泰源回顧這次集訓與比賽，「當然結果不是令人滿意，但選手也都努力過了」。
郭泰源說，從集訓到比賽，球隊調整正常，凝聚力比之前更好，尤其選手想要贏球的鬥志很強，「最重要的是過程，結果就是結果」。
被問到是否最後一次擔任中華隊總教練？郭泰源表示「有可能」，對於下一步的規劃是「先休息一陣子再說」。
中華隊對荷蘭、南韓雖然結果輸球，但比賽過程中，球隊都是從落後到追平，反撲的力道是以往少見，郭泰源表示「還是差那麼一點點，關鍵在投手，最後沒有壓制對方，輸的是很可惜，如果後面有比較好的投手，這兩場應該不會輸才對」。
郭泰源也對中華隊的組訓提出建議，「如果有下次的話，要早一點讓總教練擬定自己的計畫，朝著目標去走會更好，這次比較匆忙」。1060310
(中央社)
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