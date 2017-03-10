世界冠軍也是凡人 跑者井上真悟分享夢想

井上真悟（右）穿著忍者裝，帶領卑南國中棒球隊路跑。（黃力勉攝）

「世界冠軍也是凡人，一定要有夢想！」7年前曾在24小時賽跑世界錦標賽中，獲得世界冠軍的日本籍跑者井上真悟，9日從台東展開公益路跑首站，井上真悟到卑南國中棒球隊、阿尼色弗兒童之家，與學童們分享自己的夢想，強調即使家庭狀況不佳，也不能失去夢想！

台東縣政府2月前往東京參加馬拉松博覽會，吸引許多日本選手報名參加台東的三鐵賽，井上真悟也前往攤位表示希望到台灣展開公益路跑，要將台東列為首站，台東縣政府欣然同意，並安排分享場次。

「成為世界冠軍之前，滿腦子只想怎麼奪冠，奪得冠軍後，希望後面的選手可以跟上、甚至超越我！」井上真悟說，因為熱愛路跑，所以也充滿夢想，希望能獲得世界冠軍的夢想成真後，他也希望更多人能像他一樣，持續保持夢想、不要懈怠。

井上真悟小時後受到家暴、原本個性膽小自卑，但透過馬拉松找回自我。井上真悟說，家庭狀況不佳的外在環境，並不能讓自己失去夢想，所以才會想到台灣舉辦公益路跑，到處分享自己的奮鬥經驗，尤其是針對弱勢的孩童。

井上真悟今天將參加南橫超級馬拉松賽，他說，從台東當公益路跑的起點，之後將巡迴到各縣市分享，也希望能帶回台灣孩童的故事，回到日本與更多人分享。

(中時)