世界冠軍也是凡人 跑者井上真悟分享夢想
「世界冠軍也是凡人，一定要有夢想！」7年前曾在24小時賽跑世界錦標賽中，獲得世界冠軍的日本籍跑者井上真悟，9日從台東展開公益路跑首站，井上真悟到卑南國中棒球隊、阿尼色弗兒童之家，與學童們分享自己的夢想，強調即使家庭狀況不佳，也不能失去夢想！
台東縣政府2月前往東京參加馬拉松博覽會，吸引許多日本選手報名參加台東的三鐵賽，井上真悟也前往攤位表示希望到台灣展開公益路跑，要將台東列為首站，台東縣政府欣然同意，並安排分享場次。
「成為世界冠軍之前，滿腦子只想怎麼奪冠，奪得冠軍後，希望後面的選手可以跟上、甚至超越我！」井上真悟說，因為熱愛路跑，所以也充滿夢想，希望能獲得世界冠軍的夢想成真後，他也希望更多人能像他一樣，持續保持夢想、不要懈怠。
井上真悟小時後受到家暴、原本個性膽小自卑，但透過馬拉松找回自我。井上真悟說，家庭狀況不佳的外在環境，並不能讓自己失去夢想，所以才會想到台灣舉辦公益路跑，到處分享自己的奮鬥經驗，尤其是針對弱勢的孩童。
井上真悟今天將參加南橫超級馬拉松賽，他說，從台東當公益路跑的起點，之後將巡迴到各縣市分享，也希望能帶回台灣孩童的故事，回到日本與更多人分享。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。