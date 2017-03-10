WBC》美打線GG 竟連15局掛蛋

美國隊打線不連貫，今熱身賽得5分，其中海盜內野手哈里生(右)包辦4打點。(美聯社資料照)

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有許多大聯盟球星的美國隊，是本屆經典賽奪冠大熱門，明首戰哥倫比亞，但隱憂已在熱身賽浮現。美國的豪華打線居然連15局未得分，今天對紅襪之戰，直到8局才靠代打哈里生(Josh Harrison)擊出2分打點一壘打破蛋。

29歲哈里生，是海盜二壘手，今替補上場，單場2打數2安打，灌進4分打點。美國終場以5比7輸給紅襪，美國全場敲出8安，吞了9次三振，選到4次保送。美國昨天才輸給大聯盟墊底的雙城，並留下17個殘壘。

(中時電子報)

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