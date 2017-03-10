心碎！湯姆希德斯頓恐不再演洛基

湯姆希德斯頓近來受訪坦言不可能永遠演洛基。（圖／達志影像）

湯姆希德斯頓因在《復仇者聯盟》中飾演洛基一戰成名，還被影迷封為是最討喜反派，他戲路也越來越廣，最近則忙著宣傳新片《金剛：骷顱島》，只是日前他接受訪問時，聊到「洛基」一角，他則說自己不可能永遠演洛基，「他是不朽，但我不是。」

湯姆希德斯頓日前接受《USA TODAY》訪問時，談到「洛基」一角，他坦言自己不可能演洛基，總有一天會被取代，「我不知道何時；但洛基是不朽的，我不是。」言下之意未來他恐不再繼續演出，如同休傑克曼也從金鋼狼角色退役，讓許多影迷都很擔心湯姆希德斯頓很快就不當「洛基」。

不過湯姆希德斯頓近年來的表現也很突出，除了接拍新片《金剛：骷顱島》，他先前在影集《夜班經理》或是電影《摩天樓》的演出也都相當出色，就有粉絲力挺，如他不再演洛基，未來發展還是很看好。

(中時電子報)