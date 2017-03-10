啟用新機隊 華航有望第4季復飛倫敦

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中華航空復飛倫敦有譜，華航本週派8人小組前往倫敦踩點考察，預計飛航倫敦可能落在今年第4季，降落機場則在洽談中。

華航在2010年3月28日開航台北直飛倫敦，每週3班，但營運情形一直不算理想，平均載客率不到6成，於2012年3月底停飛。

華航隨後與荷蘭皇家航空（KLM）共掛班號，從台北－阿姆斯特丹直飛不中停，旅客再進一步由阿姆斯特丹延遠至倫敦、曼徹斯特等航點。

華航2016年已完成4架空中巴士A350新機交付，A350為國內業界最先進的廣體客機，2017年底前將再計畫完成6架A350交機，帶動華航機隊年輕化。

華航客運營業處協理彭寶珠表示，7年前的台北－倫敦航線採用空中巴士A340-300機型，經濟效益較差，隨著新機隊加入，是復飛倫敦的好時機。除了從倫敦直飛台灣的市場外，也瞄準從倫敦到台北，再轉至東南亞與紐澳的市場。

華航歐洲地區行銷協理潘允浩表示，台北直飛倫敦未來每週規劃3至4班，與KLM共掛至阿姆斯特丹中轉的航班也會繼續運行，採雙軌制。

彭寶珠表示，華航正在和倫敦方面洽談究竟要降落在哪個機場，希斯洛機場與蓋維克機場均有可能，預計飛航倫敦可能落在今年第4季。

華航8人考察小組9日與中華民國駐英代表林永樂，以及僑界、學生團體代表交換意見，各界均對華航復飛樂見其成。

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(中央社)