美國無線電屋二度破產 不敵網購通路
近百年歷史的美國電子零售商無線電屋公司（RadioShack），2015年宣告破產後重整再出發，目前再陷困境，二度聲請破產保護。
無線電屋是伴隨美國人與家庭成長的共同回憶，不論買稀鬆平常的電池，或是要找尋稀有罕見的電子零件，走趟無線電屋絕對不會讓人失望。
可惜好景不常，網購消費型態蓬勃發展，實體店面如無線電屋挽不回流失客群，於是3年前著手轉型，但就算貨架擺設最新最受歡迎的電子周邊設備，仍無法吸引已習慣網購的消費者多看兩眼。
2015年無線電屋聲請破產保護，由大股東對沖基金Standard General旗下的General Wireless承購無線電屋的1743家門市，並與電信商史普陵特（Sprint Corp.）結盟，使1200家據點掛Sprint-RadioShack招牌重新開張。
力圖振作的無線電屋看好智慧型手機市場潛力，原以為與史普陵特合作可浴火重生，卻事與願違，無線電屋執行長羅傑斯（Dene Rogers）說，過去數月行動電話的銷售，可說是其慘無比。
萬般無奈，只好再依據破產法聲請破產保護的規定，宣布2度破產。這家1921年創立，陪伴美國人走過1個世紀的老字號，目前員工總數約5900人，無線電屋說，會盡可能保障他們的工作權益。1060310
(中央社)
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