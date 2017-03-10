華南水氣加鋒面 雙北基隆宜蘭大雨特報

華南水氣加上鋒面影響，中央氣象局今天上午發布台北市、新北市、基隆市及宜蘭大雨特報。

氣象局說，因華南水氣續移入，加上台灣近有鋒面，今天全台天氣不穩定，北部易有短時強降雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區會有局部大雨，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局觀測，0時上午7時20分，新北貢寮、宜蘭頭城累積雨量分別有61毫米及50.5毫米。1060310

(中央社)