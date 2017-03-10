桃園安養中心火災4死 看護嗆傷

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桃園市私立愛心長期照護中心安養中心今天清晨傳出火災，4人在送醫前已經沒有生命跡象，明顯死亡；另外13人受到輕重傷，生還的看護人員嗆傷，起火原因仍待釐清。

桃園市政府消防局表示，龍潭區龍元路愛心長期照護中心安養中心清晨發生火警，火勢迅速悶燒，消防局四大隊龍潭分隊獲報後立即出動47輛消防、救護車，共109人搶救。

消防局表示，安養中心內共有1名看護、其餘為被安置的人員，共計17人。經消防人員搶救後，4人在送醫前明顯死亡，其餘分別受到不到程度的灼傷與嗆傷，並緊急送往桃園國軍醫院及壢新醫院急救。

消防局表示，起火建築為4樓的RC建築物結構，起火層在2樓，由於養護中心內多為老人、行動不便者，造成火災發生時無法快速逃生。消防局在5時12分趕抵現場，5時20分控制火勢，5時35分完成撲滅火勢。

受傷送醫的看護受到嗆傷，意識清楚，有助於釐清火災發生原因過程；至於意外發生原因，仍待進一步鑑識。1060310

(中央社)