不捨中華隊落敗挨轟 男星：台灣人自私凌駕民族性

中華隊落敗挨轟，張維錫痛批藉此看出台灣人的自私。(圖/張維錫臉書)

世界棒球經典賽，中華隊在預賽最後一場對上地主南韓隊，終場以8比11輸球，不僅3戰全敗，下屆經典賽還得從資格賽打起，不僅讓球迷心痛情跌到谷底，甚至留言砲轟中華隊，對此則讓本土劇男星張維錫看不下去，PO文要球迷適可而止。

張維錫對於中華隊選手輸球挨轟，感到忿忿不平為他們抱屈，他表示裘迷光看裘壓力都如此大了，更何況是上場應戰的選手們，不過這些人在輸球時卻成為被砲轟的對象，也讓張維錫反問球迷，「沒接受徵召的選手是不也該擔下部分責任」?此外他也呼籲球迷應該停止謾罵，等待下一屆再重新拚一次就好，但話鋒一轉仍不忘嘲諷網路酸民們，反正下次贏球「很多人又會開始我愛中華隊了」 。

對於中華隊輸球網路一片罵聲，張維錫不諱言表示此亂象存在社會很久，痛批「台灣人的自私已經凌駕民族性」，最後更不忘提醒國人，別忘了中華隊在第二屆還打進冠軍賽。

(中時電子報)