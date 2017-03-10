不捨中華隊落敗挨轟 男星：台灣人自私凌駕民族性
世界棒球經典賽，中華隊在預賽最後一場對上地主南韓隊，終場以8比11輸球，不僅3戰全敗，下屆經典賽還得從資格賽打起，不僅讓球迷心痛情跌到谷底，甚至留言砲轟中華隊，對此則讓本土劇男星張維錫看不下去，PO文要球迷適可而止。
張維錫對於中華隊選手輸球挨轟，感到忿忿不平為他們抱屈，他表示裘迷光看裘壓力都如此大了，更何況是上場應戰的選手們，不過這些人在輸球時卻成為被砲轟的對象，也讓張維錫反問球迷，「沒接受徵召的選手是不也該擔下部分責任」?此外他也呼籲球迷應該停止謾罵，等待下一屆再重新拚一次就好，但話鋒一轉仍不忘嘲諷網路酸民們，反正下次贏球「很多人又會開始我愛中華隊了」 。
對於中華隊輸球網路一片罵聲，張維錫不諱言表示此亂象存在社會很久，痛批「台灣人的自私已經凌駕民族性」，最後更不忘提醒國人，別忘了中華隊在第二屆還打進冠軍賽。
(中時電子報)
關鍵字：張維錫
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。