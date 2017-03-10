WBC》中華連2場飲恨 郭泰源：只差好牛棚

經典賽中華隊總教練郭泰源。(中央社資料照)

中華隊在經典賽3連敗，下屆得從資格賽打起，但最後兩場對荷蘭和韓國比賽，都有取勝的機會。總教練郭泰源今受訪說：「關鍵在投手，最後沒有壓制對方，輸的是很可惜，如果後面有比較好的投手，這兩場應該不會輸才對」。

(中時電子報)