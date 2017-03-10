北宜公路59K 大貨車翻覆暫時雙向中斷

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北宜公路59K發生大貨車翻覆意外，目前該路段雙向交通暫時中斷。（簡榮輝翻攝）

省道台9線北宜公路今(10日)清晨6時18分發生一起車禍意外，一輛南下大貨車不慎翻覆，車身橫躺雙向車道，目前該路段雙向交通暫時受阻，相關單位正在積極排中。

經查，該翻覆大貨車為45歲張姓男子所駕駛，自新北市載運貨物往宜蘭方向行駛，行經59公里處路段，疑似天雨路滑，車輛打滑失控撞擊山壁後翻車，張男受傷，意識清楚，送醫後無礙。

詳細事故意外原因，警方將繼續追查。

(中時)