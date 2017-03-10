輸球也要怪國民黨 綠委思考能力集體弱化？

民進黨有事就怪國民黨一覽表。(取自鳳凰花護民主市政監督聯盟)

中華隊在世界棒球經典賽輸給以色列、荷蘭，球迷感到失望，民進黨立委林俊憲也痛批，這都是棒協、中職互鬥所致，這兩單位又都是國民黨所把持，他嘆國球竟淪為鬥爭犧牲品並喊話「可以單純把棒球還給我們棒球迷就好嗎？」。對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟認為林俊憲說中華隊輸球要怪國民黨，那你們這些綠委的思考能力集體弱化，是不是也要怪國民黨？

鳳凰花護民主市政監督聯盟在粉絲頁貼出圖檔認為，民進黨在野時，詐騙犯被遣送怪國民黨；執政一個月發生雄三飛彈誤射一樣怪國民黨；現在執政近一年，連中華隊輸球也要牽拖給國民黨。

過去綠營在野時，對馬政府時期詐騙犯遣送大陸，連番怒批法務部喪權辱國又可恥。但民進黨執政，同樣事件發生，卻不見綠營立委出面痛批。而雄三事件，當時陳亭妃認為「軍紀的敗壞，不是在這個時間點所引發，而是從過去8年到現在，馬英九對於中國的懦弱，而讓大家覺得國防已經不重要了，所以導致發生今天的狀況，這是有前因，所以才會引發這個果。」

至於中華隊輸球，氣到整晚沒睡的綠營立委林俊憲認為都是棒協和中職「兩個組織為了利益互鬧不配合，最後的結果就是犧牲了我們台灣的國球。」而棒協理事長是前國民黨立委廖正井，中職會長則是現任國民黨立委吳志揚，等於兩邊都是被藍營把持。

林痛批台灣投入了大量資源與金錢在棒球上，卻因棒協和中職的鬥爭，先是造成國家隊難產，現在又毀掉中華隊在國際賽的成績，也將球員為國爭光的機會摧毀掉。

現在民進黨出事就牽拖國民黨，鳳凰花護民主市政監督聯盟怒批「那你們這些綠委的思考能力集體弱化，是不是也要怪國民黨？」

(中時電子報)