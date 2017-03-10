南韓法院即將裁決 民眾關注朴槿惠去留

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南韓民眾今天將感受緊張不安氛圍，因為憲法法院即將裁定身陷醜聞的總統朴槿惠（Park Geun-Hye）未來的政治命運。

在受賄和濫用職權等指控下，朴槿惠去年12月遭國會彈劾，南韓憲法法院今天將裁定是否確認她去職。

南韓憲法法院的法官定當地時間今天上午11時（台灣時間上午10時）以約1小時宣讀裁定結果，屆時南韓全國數百萬民眾將緊盯電視轉播。

在法院裁定前，最新民意調查顯示，南韓民眾壓倒性以約77%支持讓朴槿惠下台。

南韓國會議員朴范桂（Park Bum-Gye，音譯）昨天告訴記者，法院「明顯傾向於確認」彈劾案。

不過總統委任辯護律師李鍾煥（Lee Chung-Hwan，音譯）表示，因缺乏證據，司法應會推翻彈劾案。

他說，「法院不能基於懷疑而非證據確認彈劾案。」（譯者：中央社徐睿承）1060310

(中央社)