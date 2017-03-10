陳鏞基卸下中華隊戰袍 一路走來不後悔
第4屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊結束任務今天搭機返台，內野手陳鏞基從西元2004年雅典奧運至今多次效力中華隊，WBC賽後卸下戰袍；他說，國際賽學到很多，不後悔。
34歲的陳鏞基從2004年起旅美7年，小聯盟最高層級達3A，多次代表中華隊征戰國際賽，雅典奧林匹克運動會、世界盃、WBC與杜哈亞洲運動會都有他的身影。
有球評認為陳鏞基如果少打一點國際賽，可能早就上美國職業棒球大聯盟（MLB）了，但陳鏞基說，那是結果論，一切都很難說，「我沒打國際賽就一定會上大聯盟嗎？」
陳鏞基說，在中華隊學到很多經驗，不一定只有在MLB，國際賽也遇到很多不一樣的對手，都是經驗累積。「每一次打國際賽收穫都很大，遇到不同型態的投手，而且心臟要夠強」。
國際賽的最後一戰，陳鏞基昨天對南韓隊打出追平比數的安打，讓中華隊看見贏球希望，他說，「這種戰況，不管是誰站上去的壓力都非常大，很高興我辦到了，雖然結局不完美，起碼我們都努力過了，大家對這3場比賽都盡全力，沒有保留。」
是否有什麼遺憾？在仁川機場推著行李的陳鏞基說，「遺憾的是我們今天要回台灣，不是要去日本」。
陳鏞基退出國家隊，希望給年輕選手機會，「我以前也是這樣打出來的，要給年輕球員機會他們才會成長，我從19歲去打雅典奧運，慢慢打起來，累積大賽經驗，才變成現在成熟的我，失敗沒關係，有學到經驗最重要」。1060310
(中央社)
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