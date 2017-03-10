歷經颱風摧殘 林旺山打造南瓜王國

宜蘭縣旺山休閒農場負責人林旺山過去在種植南瓜時，果園年年遭受颱風摧殘，一度萌生退意，後經外界鼓勵堅持下來，還不斷創新，打造南瓜王國，獲得全國模範農民肯定。

年近60歲的林旺山年輕時先後以抓鰻苗、種蔥、種西瓜維生。18年前，他看好宜蘭觀光產業即將起飛及休閒農業前景，開始在壯圍鄉投入南瓜栽培，一開始種植觀賞用的南瓜，建立南瓜隧道，計畫把農業與觀光結合，但起初並不順利。

「每當颱風一來，南瓜園都會災損嚴重。」林旺山回憶，宜蘭多風多雨，颱風時又常是迎風面。在剛創業時，每遇風災南瓜園都會受損；在颱風過境後，3600坪的南瓜園幾乎都要從零開始。

歷經幾度的入不敷出，加上一場意外導致腿部受傷，5年前林旺山決定要收攤時，所幸有縣府及相關單位的鼓勵與協助，開始建立鋼骨溫室、改變種植方式，才有效降低水災與風災的農損，也讓他不肯服輸的農夫魂再度被喚起，更間接促使兩個兒子願意返鄉繼承家業，進一步邁向休閒觀光農業發展。

如今，南瓜園不僅可賞瓜、DIY瓜藝品，還可體驗與品嚐南瓜美食，甚至因應萬聖節等節慶，還推出南瓜派對，成為重要的農業新樂園。

此外，他透過不斷的創新與嘗試，南瓜園也主打推出「春遊瓜棚下、夏賞瓜和花、秋映滿瓜棚、冬來藏百瓜」的四季景緻，不同季節有不同的瓜種、瓜型、瓜色、瓜香、瓜味、瓜花等，且蒐集世界五大洲南瓜品種及八大類葫蘆科品種，品種數超過450種以上，春夏秋冬四個季節皆能讓遊客來到壯圍賞瓜、嘗瓜。

「要謝謝很多人鼓勵！」成功將種植南瓜轉型為多元休閒產業的林旺山，打造出多樣瓜果品種的休閒農場，獲選為2017年第30屆全國模範農民。他說，當時如果沒有外界的鼓勵，就沒有今天的林旺山。

面對台灣未來的農業發展，他說，因土壤地力不足，農業發展更需要朝精緻化努力，讓農業永續發展。1060310

(中央社)