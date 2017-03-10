WBC》郭泰源正妹女兒：沒人希望輸球

郭泰源(左)和他的女兒郭思瑜(右)。(翻攝郭思瑜臉書)

中華隊在經典賽3連敗，下屆要從資格賽打起，總教練郭泰源的調度被質疑，並被許多網友炮轟。郭泰源的女兒郭思瑜，今凌晨在臉書發文，強調「沒有人希望輸球，真的，沒有人。」並拜託大家別再罵了。，「有愧疚有難受他們(教練和球員)都在承擔，他們沒有僥倖也沒有任何一絲一毫的不在乎。大家都愛台灣棒球，熱愛著棒球，用生命在打每一場比賽。」

(中時電子報)

郭泰源女兒郭思瑜臉書全文。(翻攝郭思瑜臉書)