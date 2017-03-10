朴槿惠彈劾案將宣布！崔順實女高中學歷遭取消 最高學歷僅國中
南韓總統朴槿惠因身陷閨蜜崔順實風暴，去（2016年）遭國會彈劾，今（10日）憲法法院會在早上11時（台灣時間早上10時）對朴槿惠彈劾案作裁決。正當彈劾案判決將出爐時，崔順實的女兒鄭維羅繼梨花大學的入學資格被取消後，高中畢業資格也被取消，現在21歲的她最高學歷是國中畢業。
南韓梨花大學於當地屬於名校，然而崔順實的女兒鄭維羅2015年以臨時增設的「馬術特長生」進入梨花大學就讀，不必參加大專聯考即被梨花女子大學錄取，事後事情揭發後，引發被梨花女子師生大規模抗議，事後校方也展開調查，當時校長崔京姬因此辭職，另校方也取消鄭維羅入學資格。
此外，鄭維羅又遭人爆料出，其就讀清潭高中時，高三僅到課17天，就連參加馬術比賽都是在沒有校長批准的情況下前往，幾乎沒有上過體育課的鄭維羅卻拿到滿分還能順利畢業。
正當總統朴槿惠彈劾案將宣布時，鄭維羅高中就讀的清潭高中在8日在校方官網發布聲明，決定取消鄭維羅的畢業資格，並予以退學處理。此外，針對2013到2014學年度時，鄭維羅所獲得的教學優秀獎予以無效處理，因此現年21歲鄭維羅目前學歷僅有國中畢業。
至於彈劾案結果即將出爐，在法院裁定前，最新民意調查顯示，南韓民眾壓倒性以約77%支持讓朴槿惠下台。
(中時電子報)
文章來源：韓國《hankookilbo》網站
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