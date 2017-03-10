2男闖咖啡館開槍 瑞士2死1重傷

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警方表示，兩名男子今天在瑞士西北部巴塞爾市（Basel）一家咖啡館開槍擊斃兩人，並造成第3人重傷，警方正在追緝嫌犯。

法新社報導，警方在聲明中說，「兩名男子在晚間8時15分左右進入Cafe 56"咖啡館」，開了數槍。警方沒有提供嫌犯可能的犯案動機資訊。

警方說：「兩名客人身亡，另一人有生命危險。」（譯者：中央社張曉雯）1060310

(中央社)