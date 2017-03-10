台北車站捷運電扶梯冒濃煙 列車過站不停

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台北捷運今天上午6時36分獲報，在台北車站的電扶梯有煙霧及焦味，嚇得乘客趕緊撤離，北捷趕緊疏散人員，目前已恢復正常載客，幸無人傷亡，初判是電扶梯故障，詳細原因待查。

台北車站板南線大廳往淡信線10號扶梯冒濃煙，除影響乘客，也波及板南線及淡信線月台，早起上班民眾準備搭車看到濃煙，有人嚇得不知所措，有人則擔心上班遲到。

台北大眾捷運股份有限公司疏散濃煙附近乘客，並讓板南線、淡信線過站不停，同時關閉空調，通知消防隊處置，行控中心也廣播及PIDS（旅客資訊顯示系統）告知列車將於台北車站過站不停，並轉知高鐵及台鐵有關於過站不停訊息，請高鐵及台鐵通報旅客。

北捷表示，濃煙持續約20分鐘，逐漸散去，上午7時4分板南線及淡信線列車取消過站不停，目前已全線恢復正常，初步判定濃煙地點在電扶梯機坑處，至於故障原因將進一步釐清。1060310

(中央社)