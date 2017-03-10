反對川普新旅行禁令 美數州將提告
美國好幾個州今天表示，會繼續向總統川普本週簽署的修正版行政命令提出法律挑戰。這道行政命令暫時禁止難民和部分穆斯林人口居多的國家公民入境。
路透社報導，將於本月16日生效的新旅行禁令，修改並替代1月27日頒布的影響更大的禁令。那道舊禁令在機場引起混亂和抗議。
舊禁令引發20多起訴訟，包括華盛頓州和明尼蘇達州先後提告反對。
美國西雅圖聯邦地區法院法官羅巴特（James Robart）上個月裁決，緊急停止執行這項命令，舊金山上訴法院也維持原判全國暫緩執行禁令。
紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）今天表示，將加入華盛頓州的行列，提告反對新禁令，俄勒岡州也表示會加入提告行列。
麻薩諸塞州檢察長希利（Maura Healey）也在推特上表示，將向「川普違法的#穆斯林禁令2」提告。（譯者：中央社陳昱婷）1060310
(中央社)
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