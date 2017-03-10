三水里推環保 雨棚題字Line樣樣來
桃園市龍潭區三水里今年獲選參加桃園市政府環保局低碳環保鄰里計畫，為營造全里環保意識，里長在雨棚上懸掛題字相互勉勵，還利用Line，張貼隨環保以綠化訊息，堪稱客家一絕。
三水里為典型的客家鄰里，里長林延能為推廣環保意識，在里民活動中心外建造了客家雨棚，規畫了完善的資源回收區，加上周邊的農家古屋、紅磚牆及穀倉，使得周邊環境成為一片美麗的客家風情。
林延能號召里民在活動中心旁，利用有環保工法，以天然的葫蘆竹截段砌成，水泥地面也換成了透水鋪面，一旁更有環保水撲滿，隱身在竹節與簑衣中，隨時可用以澆花或清潔。
令人里民印象深刻的是雨棚上懸掛著一圓形竹籮，題字寫著「有米煮麋莫嫌鮮，總驚冇米斷火煙」，反映出客家人對物資的珍惜，強調任何一粒米都能煮粥，不嫌清淡，就怕哪天沒了米糧更斷了生活。
這項提醒里民未雨綢繆的精神，也讓全里例行垃圾減量，林延能也提供各式獎品，鼓勵民眾全面回收資源物，就是要讓每一個東西都能在地球上反覆利用，達到永續發展的精神。
走一趟三水里，可以發現街道頗為清潔，原來這裡每月和每週都有固定的環境清潔日，由里長帶領志工清掃家園。里長也配合環保局撕小廣告換禮券活動，鼓勵里民認養各自的公共區域，並定期巡檢，以榮譽感推動團隊合作。腦筋動得快的林里長還推行植物認養制度，讓在地人認養公共區域的草木，並不定時將植物的生長狀況貼入LINE群組，讓大家隨時留意公共綠地的生長情況，方法多元，也令人讚嘆對環保的用心。1060310
(中央社)
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