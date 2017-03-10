龍潭長照中心4死火災 停電後復電釀禍？

長照中心火警，消防局救出13人。（楊明峰翻攝）

長照中心火警，4人逃生不及死亡。（楊明峰翻攝）

該長照中心火警，4人死亡，現場遭濃煙燻黑。（楊明峰攝）

消防局人員展開火場調查。（楊明峰攝）

長照中心人員事後清理未著火的一樓。（楊明峰攝）

桃園市龍潭區龍元路一處長照中心10日上午5時許驚傳火警，消防局獲報約20分鐘撲滅火勢，清查發現，住在2樓的1間房內的4名老人逃生不及，當場被燒死，2樓其餘的12名老人與1名外籍看護被救出送醫，多為吸入性嗆傷，仍在院觀察中。

鄰居透露，10日零時停電，預計到早上6時復電，不過發現4時55分提早復電，不久就發現該長照中心發生火警。復電與火警是否有無關連，仍待消防火調人員進一步調查釐清。

桃園市消防局發現，起火位置在該中心2樓接近樓梯的第一間房間，並無波及其他地區，燃燒面積約10坪，因中心內皆收容臥病在床、行動不便的老人，恐怕來不及逃生，才葬身火場。

消防局表示，去年9月針對該中心進行安檢，發現消防水源設備不足，經限期改善，當年10月複驗後合格。

(中時)