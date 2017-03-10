中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

龍潭長照中心4死火災 停電後復電釀禍？

中時
點閱348
我要評比
2/10
桃園龍潭某長照中心火警 4人葬身火場（更新，改正，上篇作廢以此為主）
長照中心火警，消防局救出13人。（楊明峰翻攝）
桃園龍潭某長照中心火警 4人葬身火場（更新，改正，上篇作廢以此為主）
長照中心火警，4人逃生不及死亡。（楊明峰翻攝）
桃園龍潭某長照中心火警 4人葬身火場（更新，改正，上篇作廢以此為主）
該長照中心火警，4人死亡，現場遭濃煙燻黑。（楊明峰攝）
桃園龍潭某長照中心火警 4人葬身火場（更新，改正，上篇作廢以此為主）
消防局人員展開火場調查。（楊明峰攝）
桃園龍潭某長照中心火警 4人葬身火場（更新，改正，上篇作廢以此為主）
長照中心人員事後清理未著火的一樓。（楊明峰攝）

桃園市龍潭區龍元路一處長照中心10日上午5時許驚傳火警，消防局獲報約20分鐘撲滅火勢，清查發現，住在2樓的1間房內的4名老人逃生不及，當場被燒死，2樓其餘的12名老人與1名外籍看護被救出送醫，多為吸入性嗆傷，仍在院觀察中。

鄰居透露，10日零時停電，預計到早上6時復電，不過發現4時55分提早復電，不久就發現該長照中心發生火警。復電與火警是否有無關連，仍待消防火調人員進一步調查釐清。

桃園市消防局發現，起火位置在該中心2樓接近樓梯的第一間房間，並無波及其他地區，燃燒面積約10坪，因中心內皆收容臥病在床、行動不便的老人，恐怕來不及逃生，才葬身火場。

消防局表示，去年9月針對該中心進行安檢，發現消防水源設備不足，經限期改善，當年10月複驗後合格。

(中時)

關鍵字：龍潭長照中心火警
點閱348
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。