孫文學校：蔣經國唯一做錯的就是用李登輝
孫文學校昨天（9日）舉辦論壇，主題是「國民黨領導人歷史評價－蔣經國」，由文化大學國發與陸研所教授教授龐建國擔任主講。他表示，已故總統蔣經國對台灣的貢獻有目共睹，若要說他做錯什麼？一件事，就是提拔了李登輝。
據港媒中評社訊，孫文學校本月舉辦「國民黨領導人歷史評價系列講座」，3月2日的主題是蔣中正、3月16日的主題是李登輝，而9日談的就是以上兩任之間的蔣經國。
主講人龐建國說：「回顧蔣經國的一生，1950-1960年代襄助蔣中正穩住局勢；1970-1980年代執政時期大刀闊斧，開啟十大建設，提高了台灣的經濟水平；晚年解嚴與開放大陸探親，開展了兩岸交流。但他做錯過一件事，那就是用了李登輝！」
龐建國解釋：「雖然蔣經國錯用李登輝，但在當時不失為合理之考量。其一，李登輝之子早逝，不會有家族傳位的可能；其二，李登輝有海外求學的留美背景；其三，李登輝忍耐的精神恰如幕府大將軍德川家康。」
龐建國最後提了蔣經國生前的自我評價作結：「我知道我是專制者，但我會是最後一位」、「今後只有國家、民族和三民主義的萬歲，沒有個人的萬歲」、「政府在哪裡，法統就在哪裡」、「沒有永遠的執政黨」。
(中時電子報)
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