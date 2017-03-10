蔡英文接掌文化總會 「中華」遲早不保

蔡英文總統9日首度以文化總會會長身分表示，將持續推動兩岸文化交流與合作。（鄧博仁攝）

蔡英文總統（右）與副總統陳建仁（左二），於9日聯袂出席中華文化總會第七屆第一次會員大會，分別接任總會會長與副會長，林錦昌（左一）擔任秘書長。蔡英文在致詞時表示，文化總會在兩岸有指標性意義，未來將持續推動彼此交流。（鄧博仁攝）

總統蔡英文（9）日正式接下中華文化總會會長一職，她提出未來三大重點工作項目，一是提升台灣文化實力，二為持續以文化作兩岸交流，三為以文化作為推動新南向政策的基準。

外界推測，蔡總統接掌文總後會加強本土化，推動「去中華化」，邁向文化台獨，從她昨天的致辭中即可看出，不提「中華文化」，只說「台灣文化」；未來三大重點工作，都圍繞在台灣文化。

中華文化總會其實更名數次，民國56年成立時，叫做「中華文化復興運動推行委員會（簡稱文復會）」，民國79年改組為「中華文化復興運動總會」，簡稱文化總會；民國95年陳水扁擔任會長時期，更名為「國家文化總會」。民國99年劉兆玄任會長時，再度更名為「中華文化總會」。「文總」名稱變變變，可看出與政權更迭息息相關。

香港中評社指出，民進黨至今一連串去中國化動作，文總推廣的活動不再是以中華文化為主體，未來的兩岸交流恐成為台灣文化與中華文化的交流。

國台辦新聞發言人安峰山2月22日曾表示，未來這個組織是堅持弘揚中華文化，還是要搞「去中國化」，兩岸同胞都在拭目以待。蔡英文剛接掌文總，去不去中、會走多遠，兩岸都在看。

(中時電子報)