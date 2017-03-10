美軍女兵裸照醜聞延燒 受害者範圍擴大
美國海軍陸戰隊日前爆出集體在臉書私密社團分享女兵裸照的醜聞，但現在又再度被人發現，受害的女兵橫跨各個軍種，而且社團團員常指定要求特定女性的照片。
根據商業內幕(Business Insider)報導，這些女兵照片被上傳到網路上的地方不只是該私密臉書社團，還包括一個名叫AnonIB的影像分享留言板，最早的留言出現在去年5月。留言板上有好幾百張女兵的裸照，而且女兵的身分橫跨各軍種和部隊。
這個專門為軍方人員設立的留言板中，有十幾個訊息版都是在要求特定女兵的裸照，而且還提供了該名女兵的姓名以及駐紮地點。通常這個留言板的用戶都是從女兵的個人Instagram上找到公開的照片後，上傳到留言板上要求他人提供這位女兵的裸照。
上週六美國海軍陸戰隊就被退伍軍人兼現任記者Thomas Brennan爆料，3萬多名美軍軍人在臉書私密社團中交換女兵裸照和照片，這個名為Marines United的臉書社團分享許多女兵裸照、個人資訊，甚至是慫恿強暴的訊息。
在Brennan抖出這個社團的存在後，雖然引爆社團成員出走，但許多人很快就又找到了這個AnonIB留言板，還宣誓要找到社團之前分享過的裸照。其中一社團成員要求這些裸照的連結後，很快就有人提供一個雲端硬碟Dropbox的文件夾連結，內含上千張照片。
海軍陸戰隊已經因此展開調查，但這件事已經在媒體和國會引發眾怒，海軍刑事調查單位已經在考慮對涉案人士祭出最高7年的有期徒刑。
(中時電子報)
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