金敏喜當小三搞不倫 下周合體人夫打片
韓國女星金敏喜去年因和已婚導演洪尚秀發展不倫戀，遭到各界撻伐，兩人聲望跌到谷底。但洪尚秀執導的新片《獨自一人在夜晚的海邊》入選柏林影展，金敏喜更憑藉本片摘下柏林影后，可惜兩人的不倫戀還是不受諒解，雙方回到韓國後從沒公開同框，可下周兩人將為了宣傳新片合體。
金敏喜與洪尚秀在柏林影展大曬恩愛，他不僅甜摟金敏喜的腰受訪，兩人走紅毯時更是十指緊扣，這一幕讓許多韓國網友都不能諒解，大呼「噁心」。而小倆口回到韓國後則走低調路線，從沒公開一同入鏡，就連日前被拍到一起現身皮膚科，兩人也是分開進去，就怕引人側目。
只是下周一，洪尚秀的新片將舉辦媒體試映會，屆時金敏喜也會一同現身，由於兩人爆出不倫戀後，都只有在國外合體，因此這回在韓國公開同框，想必焦點將會放在兩人不倫戀上。
(中時電子報)
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