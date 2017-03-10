花蓮加碼補助 電動機車輕鬆購
打造綠色觀光城市，花蓮縣政府為提高民眾換購電動機車的意願，自民國104年起給予補助，105年至108年每年補助1050輛，加碼補助4905輛，大量降低交通工具廢氣排放量。
花蓮縣環保局長饒忠表示，為打造花蓮使用低污染交通工具的優質環境，目前花蓮縣共有88處電動車充電站及11處電池交換站，預計106年至108年間，每年增設30處以上充電設備及5處以上電池交換站，讓騎乘電動機車的鄉親朋友，能有更便捷的充電及交換電池空間。
饒忠指出，凡設籍花蓮縣滿6個月以上，年滿18歲的縣民即符合電動機車購買補助資格；申請車輛必須在花蓮或玉里監理站掛牌，新購電動機車自領牌日起1年內（一般民眾）、2年內（公司行號及租賃業者）車輛須於花蓮縣境使用，不得轉讓。
申請期限自即日至12月15日止，補助金額最高至新台幣3萬9100元，歡迎有意換購電動機車的民眾儘早換購。1060310
(中央社)
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