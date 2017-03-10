WBC》贏不了韓國 高國輝：輸給大聯盟投手

中華昨天不敵韓國，高國輝(右)說，是輸給大聯盟投手吳昇桓。左為高國輝弟弟羅國龍。(中時資料照)

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(09:45補充 中華隊最後兩局對吳昇桓所有打席紀錄)中華隊昨對南韓，從0比6落後到追平，甚至領先，但打到10局上才輸球，高國輝說：「這場就是輸給大聯盟投手。」

韓國在最後兩局派出唯一徵召到大聯盟投手吳昇桓，中華隊陳鏞基擊成右外野飛球，胡金龍打到二壘滾地，林哲瑄是投手前滾地，其他人面對尾勁十足的直球，無法掌握擊球點，多打成本壘後方界外球。高國輝、林智勝、左打許基宏全被三振，另左打林益全獲得戰術性的故意四壞，敬遠上一壘。

高國輝表示，真的就是打不到吳昇桓的球，因為平常在台灣，沒有機會遇到這種投手，連大聯盟打者都不一定能打好他的球了。

(中時電子報)

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