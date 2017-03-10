日本賞櫻 CNN推薦7景點

日本的富士山遠近馳名，赴日必看! (達志影像/shutterstock提供)

日本東京熱門賞櫻景點上野公園1200棵櫻花樹綻放，築成夢幻櫻花隧道，不只日本人，許多國外遊客也學日本人準備野餐墊、便當到上野公園賞櫻。中央社記者陳葦庭攝 105年4月1日

日本氣象協會第3回預測，東京將於3月22日開花，京都將於3月29日開花。迎接日本賞櫻潮，CNN也推薦7處日本賞櫻景點，能體驗日本短暫而獨特的春季賞櫻盛典。

CNN指出，日本櫻花季不只有賞花樂趣，還象徵著日本的愛國精神，讚賞日人有著完美的社會結構，如於櫻花樹下野餐聚會後，依然保持環境一塵不染，迎接春季降臨的同時也更認識自然的美麗。

CNN推薦7處日本賞櫻景點依序為富士山、新潟金澤、奈良、京都、東京上野公園、北海道新雪谷、函館五稜郭公園。

(中時電子報)