NBA》客場8連戰即將落幕 林書豪喊快累壞
全明星周末後遭逢艱辛客場8連戰的籃網，如今總算快要結束奔波行程，讓林書豪不禁在推特上表達心聲，「在這趟客場之旅，我想我們至少經過每個美國時區1到3次，哈哈！總算來到回到甜蜜的家前的最後1戰。」
林書豪與籃網這次真是辛苦了，從2月25日客場遭遇金塊開始，隨後接連出戰勇士、國王、爵士、拓荒者、灰熊與老鷹，將在明天(11日)出戰小牛比賽後，宣告客場8連戰結束，但在這次艱辛的賽程當中，籃網也有不小收穫。
籃網這段期間除了歡迎林書豪傷癒歸隊，且在前7場比賽都以先發身份登場，上場時間也越來越多，更重要的是他們擊敗國王中止16連敗，同時爆冷擊敗西區強豪灰熊，證明籃網逐漸找到贏球方程式，也少不了豪哥的助陣。
不過籃網一結束客場8連戰後的首役，相信將受相當大的矚目，因為籃網13日將在自家主場遭逢林書豪老東家尼克，畢竟本季前兩次交手，籃網皆以輸球收場，豪哥卻都因傷缺陣沒打，看來這次豪哥有機會上演棒打老東家戲碼了。
(中時電子報)
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