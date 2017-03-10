照護中心惡火4死 傷者多人命危

桃園市私立愛心長期照護中心安養中心今天清晨傳出火災，4人命喪火窟，送醫的13人中，有多人插管、被轉進加護病房，傷者中包括90多歲高齡長者，醫院全力搶救中。

桃園市政府消防局表示，龍潭區龍元路愛心長期照護中心安養中心清晨發生火警，火勢迅速悶燒，消防局四大隊龍潭分隊獲報後立即出動47輛消防、救護車，共109人搶救，但由於長者行動不便加上有臥病在床，也影響逃生。

消防局表示，安養中心內共有1名看護、其餘為被安置人員，共17人。經消防人員搶救後，4人在送醫前明顯死亡，其餘分別受到不到程度灼傷與嗆傷，並緊急送往國軍桃園總醫院及壢新醫院急救。

由於傷者狀況嚴重，陸續也被轉往衛生福利部桃園醫院、中壢天晟醫院等醫院急救，多家醫院表示，傷者狀況不一，有人插管，並被送往加護病房，醫院全力搶救中，但人多狀況不樂觀，仍與死神搏鬥中。1060310

(中央社)