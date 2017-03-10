彈劾案宣判前後 朴槿惠待遇天差地別
韓國憲法法院今天上午11時（台北時間10時）將對總統彈劾案進行宣判，根據裁決結果，總統朴槿惠的處境將大不相同，她今後的待遇、住處等引人關注。
南韓聯合新聞通訊社指出，如判決彈劾不成立，朴槿惠將在停職91天後重新主政，行使一切總統職權，享受總統待遇。
若朴槿惠做滿5年任期，國家還將提供與總統任內年薪相差無幾的總統任後年金、紀念項目資金支持（參與和總統職務相關活動，官方給予贊助）、最長15年的警衛服務、辦公室、高級病房、1名私人司機和3名秘書等。
如判決彈劾成立，除保留縮短為5年的警衛服務外，其他禮遇將一筆勾消。
如被憲法法院罷免總統職務，朴槿惠須離開總統府青瓦台，回歸平民身分，且5年內不得擔任官職。
據報導，朴槿惠原打算將首爾市江南區三成洞的宅邸修繕一新，作為退休後起居會客之用，但深陷「親信門」事件後，難保順利卸任，修宅計畫已無下文。
報導指出，南韓坊間猜測，倘若朴槿惠今天被憲法法院宣布「引用」彈劾而被罷免下台，她將暫住別處，而非直接回三成洞宅邸。甚至有媒體報導稱，朴槿惠將變賣三成洞家產，搬出首都在較遠郊區另覓棲身之所。
但朴槿惠方面接受韓聯社電話採訪時稱，除了三成洞宅邸，朴槿惠無處可去。
據報導，朴槿惠最擔心的可能還是喪失任內依憲法享有的檢控豁免特權，如果沒有「刑不上現任總統」的擋箭牌，朴槿惠所涉種種罪行，可能依據「法律之前，人人平等」的原則而被追究刑事責任。1060310
(中央社)
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