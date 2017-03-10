北台南家扶剛開學又忙籌助學金 永康郵局義賣助

永康郵局經理梁麗妍（中）發起「你買商品，我捐20元助學金」，2個月共募得3萬5000元，全數挹注北台南家扶中心助學金。（曹婷婷攝）

才剛開學，北台南家扶中心卻已忙著籌措半年後需發放的800萬助學金，「好厝邊」永康郵局經理梁麗妍與統欣生技發起「你買商品，我捐20元助學金」，2個月募3萬5000元，北台南家扶主任莊淑惠說，每一塊錢都彌足珍貴。

「做好心，大家一起來！」永康郵局緊鄰北台南家扶中心永康據點，有別於過往郵局多提供家扶中心固定一年舉辦2場義賣活動，永康郵局首度在郵局設專櫃為家扶義賣，引進統欣生技的洗面乳、乳液等生活必備用品，梁麗妍說，2個月共賣出5、600件產品，更多的是熱心民眾慷慨解囊，有人甚至沒買產品，直接捐2000元、500元不等。

梁麗妍說，郵局是民眾生活的一部分，以往民眾走進郵局是處理郵務工作，讓民眾走進郵局也能參與社會公益，更有意義，於是跟統欣一起促成這個活動，統預計母親節也將推出相關公益活動，希望金額能多多益善。

上個月甫發出798萬助學金，預估8月助學金恐超過800萬，莊淑惠說，募款難度一年比一年高，受扶助家庭從7、800戶，逐年遞增，目前已破千戶，助學金跟著大幅增加，偏偏景氣不好，民眾荷包縮水，就連義賣品捐贈也越來越少。

她說，目前最多人捐贈的是二手衣物，但並不實用，前年，統欣開始主動捐贈乳液、洗面乳當義賣品，實際紓困家扶義賣品荒，這回，郵局也主動提供平台加入義賣之列，「金額雖不豐，卻已可造福35個弱勢孩子每月千元補助。」

(中時)