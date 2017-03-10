醫療史上他最血汗 水蛭蒐集人揭密

說起血汗醫療工作，不少人很容易聯想到護理人員，但博仁醫院心臟血管外科主任蘇上豪認為，若綜觀醫療史，其實「水蛭蒐集人」才是血汗工作代表。

水蛭和醫療工作怎扯上關係？這得從古希臘以來的醫學觀念和「放血」療法說起，原來，古代西方醫學界並不知道人的血液是會循環的，而是透過吃東西「製造」的。

蘇上豪說，當時有很長一段時間，醫界都認為人體之所以能運作，是因吃了食物消化後，經過肝臟過濾產生血液，再送到火爐（即心臟）燃燒產生能量，燃燒的廢氣最後再從肺部排出去，形成呼吸。

人體內若是累積太多血液就會生病，才會因此出現「放血」療法，希望透過放血找回身體平衡，不論受傷、發炎、中風通通都適用，加上當時認為血液只要吃東西就能馬上補回來，經常一放就是300到500毫升，每隔幾小時到1天就放一次。

蘇上豪說，放血療法最初是用柳葉刀放血，但因達不到醫師要求的速度，加上太多傷口還得忙於止血，過於費時，因此才開始利用水蛭作為放血的「輔具」，不僅省時、省力，水蛭吸飽了血就會自動脫落，醫護人員再也不用緊盯放血過程，使水蛭需求量大增。

根據過去文獻統計，1830年到1840年間，法國一年要用掉6000萬隻水蛭，為了滿足醫療需求，才催生「水蛭蒐集人」（Leech collector）的誕生，也讓這份工作成了西方18到19世紀最辛苦的工作。

抓水蛭可不像撈魚這麼簡單，蘇上豪說，水蛭蒐集人得先在腳上劃出傷口，然後直接泡進池塘裡或河裡，等待水蛭「上門」，除了得犧牲自己的血，還得拔山涉水尋找新鮮水蛭。

蘇上豪指出，當時厲害的人一天可以抓到2000隻以上，但這份工作畢竟是賺皮肉錢，收入也沒有特別好，不少人因此貧血，甚至感染身亡。

到了19世紀中葉，因水蛭需求量太大，法國、英國、德國等的水蛭瀕臨絕種，後來更衍生出「水蛭農場」，業者會把運輸業淘汰的老馬放進水池裡，餵養這些醫療上的寵兒，讓水蛭買賣成為一門生意，德國每年外銷到他國的水蛭多達數千萬隻，直到19世紀末期，放血療法在西方醫學界漸漸式微，水蛭蒐集人才被社會淘汰。1060310

(中央社)