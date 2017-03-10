高壓迴流空氣糟 中南部紅色警報
受大陸冷高壓迴流影響，中南部今天清晨空氣品質指標（AQI）紅通通，對所有族群不健康，建議所有族群應減少戶外活動。
嘉義市環保局指出，受大陸冷高壓東移影響，近日全台為高壓迴流天氣型態，由於盛行東風，中南部位於背風處，加上平均風速慢，大氣擴散不良，因此容易產生污染物累積現象。
根據環保署空氣品質監測站資料，今天上午8時嘉義市AQI達162（對所有族群不健康）的紅色指標，此外台中以南至高雄也有20多個測站呈紅色警示。
環保局指出，空氣品質指標（AQI）151～200對所有人的健康都有影響，尤其對敏感族群可能產生較嚴重影響，因此提醒所有族群應減少在戶外活動。
嘉義市衛生局也提醒民眾，空氣品質不佳，運動時吸入的汙染物必然更多，這對原來就有慢性支氣管炎、肺氣腫、哮喘等病人，特別容易誘發或症狀加重。
因此衛生局建議AQI達151～200時，民眾若有眼睛痛、咳嗽或喉嚨痛等症狀，應減少戶外活動；學生族群應避免長時間劇烈運動或其他戶外活動。
環保局也建議民眾做好自我防護措施，並多利用大眾運輸工具，減少汽機車空氣污染物排放、營建工程加強灑水機制，以防空氣品質持續惡化。1060310
(中央社)
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