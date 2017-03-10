鬱金香花季到 遊荷蘭土耳其正是時候

又到春天賞花季節，想出國賞櫻可選擇日本或韓國，但要看到大片鬱金香花海，趁現在鬱金香花季，遊荷蘭或土耳其正是時候。

旅遊業者說，鬱金香是從土耳其傳入荷蘭，荷蘭人很瘋狂癡迷這種富有艷麗色彩的花朵，讓鬱金香成為荷蘭被種植最廣泛花卉。

位在阿姆斯特丹利瑟小鎮上的庫肯霍夫公園，以典雅華美鬱金香聞名於世，上百萬鬱金香在園中爭奇鬥豔，色彩繽紛的花田成海，讓人如癡如醉，如入幻夢，無邊無際花海，在林間、草地上、小湖旁，美得像幅畫。

另外，土耳其伊斯坦堡每年4月會在埃米爾岡公園舉行鬱金香節，放眼望去整片鬱金香花海賞心悅目，讓人沉浸在這浪漫氛圍裡，可感受鬱金香與清真寺相映美麗獨特景緻。1060310

(中央社)