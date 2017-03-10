女星依依如廁後崩潰 痛哭 「雙手被強暴」
被封為「最美雙胞胎」之一的依依選擇做試管手術，沒想到一次就懷上雙胞胎，雖然過程艱辛但都熬過，更自封為最強壯孕婦，不過她在臉書自曝前兩天因為潔癖症狀，居然讓自己在廁所裡徹底大崩潰。
依依表示生第一胎時沒喊痛過，第二胎由於懷雙胞胎，只要翻身身體所有部位就會宛如撕心裂肺的痛，不過這些都在忍受範圍內，唯一無法忍受的是罹有「廁所潔癖」症的她，是絕不觸碰公共廁所任何部分，未料前天如廁結束後，驚覺不僅沒有衛生紙，由於懷孕肚子過大得攙扶東西才能行動，這讓她是完全無法接受，但由於苦無人可以援助，讓她在崩潰之餘只能認命徒手摸著牆站起來，當下只覺得「雙手被廁所的大腸桿菌強暴了」。
雖後最後順利步出廁所，但此陰影在心中久久揮之不去，也讓她在廁所放聲痛哭為何會淪落到此地步，但想到老公正坐在椅子上玩手機等她的畫面，讓她頓時怒火中燒劈頭就痛罵，不過事後回想起來指覺得好笑，也讓依依表示這絕對是這輩子最難忘的回憶。
(中時電子報)
關鍵字：依依
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