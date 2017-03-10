劉德華墜馬「很快能站起來」 出院照曝光！

劉德華今出院，他戴著與當時住院時一模一樣的帽子。（圖／達志影像、取自華仔天地）

劉德華（華仔）今年1月在泰國拍廣告時，不慎墜馬受傷，當時他緊急送回香港治療，但傷得不輕，盆骨骨折、脊椎骨裂，其他還有大大小小的傷，讓粉絲、親友甚至演藝圈許多藝人都擔心不已；但今（10日）終於傳出好消息，華仔在官網上宣布自己「出院了！」

華仔在住院兩個多月後，今天傳出好消息，他第一時間在網上向外界宣布「我回家了！」笑稱自己昨天做了一整天體檢，醫生說什麼他都沒認真聽，直到一句「妳可以回家了」，讓他開心表示「我差點跳起來抱抱醫生，可惜我當時能力做不到！」

對於這些日子來的照顧，華仔感謝粉絲、家人，更說「我盆骨骨折癒合情況理想，脊椎骨裂、坐骨神經系統、肌肉與跟腱拉傷等亦已慢慢修復，一切都開始晴天！」更謝謝媒體給他空間休養，至於「華仔天地」的留言，他也說自己天天看，「每一個祝福，每一聲叮囑，都是我的靈丹妙藥！」最後華仔和大家保證，「相信我，很快就可以自己站起來。」讓粉絲開心不已。

(中時電子報)