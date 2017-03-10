疑債務談判 兩派人馬開槍互射2男送醫

我要評比

苗栗市為公路與經國路口，今日凌晨2時許發生槍擊案，警方初步調查，兩派人馬疑似因為債務糾紛相約談判不成，互向對方開槍，造成2男子受傷，其中郭男右手腕遭子彈貫穿，送醫後無生命危險，楊男命大僅頭皮擦傷。警方已組成專案報請檢方領章，目前掌握特定對象，動員大批警力全力查緝中。

警方10日凌晨2時許據報發生槍擊案，隨後消防局也通報救護槍傷傷患，現場約10部車發生糾紛，槍聲作響嚇壞附近住戶。警方到場時，發現現場散落12顆子彈，其中有5顆又沒有擊發。

專案小組查扣2部轎車鑑識，賓士車右後車窗和另輛轎車的左後車門，都留有子彈孔，但現場沒有遺留槍支。

苗栗縣警察局長金浩明一早趕抵苗栗分局了解案情，並指示全力查緝涉案人起出槍支，淨化治安。

(中時)