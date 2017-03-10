友人帶槍出遊 駕駛心慌逃逸遭逮
新北市林姓男子駕車載著友人行經淡水學府路口，遇警攔查，因擔心友人所攜槍枝被查獲，假裝配合隨即衝車逃逸。淡水警方隨後將車攔下，把林男及友人帶回偵訊。
淡水警分局中山路派出所昨天晚間11時許進行巡邏勤務時，在學府路遇上38歲林男所駕駛的白色轎車，警方發現其行徑詭異，準備進行盤查。
林男眼見警方上前，過程中因擔心友人帶的改造手槍遭警遭查獲，假裝配合出示證件竟踩下油門加速逃逸，所幸派出所賴姓所長及時跳開，並緊急通報警網支援，最後在淡水區的中山路及原德路路口將車輛攔下。
警方將車攔下後進行搜索，雖然在車上並未查獲違禁品，但想起在追緝過程中，嫌犯從副駕駛座車窗拋出一個藍色物品，重回逃逸路線沿路搜尋後，找尋到嫌犯丟棄的藍色包裹，檢查發現布包內藏有一把貝瑞塔M9改造手槍。
警方訊後將槍枝送驗，初判並無殺傷力(槍管未打通)，將林男及友人移送法辦。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。