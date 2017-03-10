友人帶槍出遊 駕駛心慌逃逸遭逮

新北市林姓男子駕車載著友人行經淡水學府路口，遇警攔查，因擔心友人所攜槍枝被查獲，假裝配合隨即衝車逃逸。淡水警方隨後將車攔下，把林男及友人帶回偵訊。

淡水警分局中山路派出所昨天晚間11時許進行巡邏勤務時，在學府路遇上38歲林男所駕駛的白色轎車，警方發現其行徑詭異，準備進行盤查。

林男眼見警方上前，過程中因擔心友人帶的改造手槍遭警遭查獲，假裝配合出示證件竟踩下油門加速逃逸，所幸派出所賴姓所長及時跳開，並緊急通報警網支援，最後在淡水區的中山路及原德路路口將車輛攔下。

警方將車攔下後進行搜索，雖然在車上並未查獲違禁品，但想起在追緝過程中，嫌犯從副駕駛座車窗拋出一個藍色物品，重回逃逸路線沿路搜尋後，找尋到嫌犯丟棄的藍色包裹，檢查發現布包內藏有一把貝瑞塔M9改造手槍。

警方訊後將槍枝送驗，初判並無殺傷力(槍管未打通)，將林男及友人移送法辦。1060310

(中央社)