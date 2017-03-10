史上首次 韓法院通過彈劾 朴槿惠確下台

去年底因閨密案遭國會彈劾的現任韓國總統朴槿惠。（圖/美聯社）

據韓國阿里郎電視台直播報導，韓國政治史上首次！韓國憲法法庭於今日（3/10）早上10點宣布，8名大法官全數贊成，批准國會對朴槿惠（Park Geun-hye）的彈劾案，她將被勒令辭去總統一職。而提前出缺的總統職位，將由現在的代總統黃教安總理職掌。韓國也將於今日起60天內提前舉辦下屆總統大選，預計時間為5月9日，當前下一位接掌青瓦台的最高呼聲，莫過於前民主黨黨魁文在寅。

目前韓國憲法法庭有8名大法官，彈劾案需經2/3以上大法官（即6位以上大法官） 表決同意才算通過。即將於14日退休的代理院長李貞美（Lee Jung-Mi）將是今天關注的焦點。李貞美也在判決中表示，外界先前對於朴槿惠總統在世越號沉沒事件的攻擊，將不會成為今天宣判的考量因素之一。

本次彈劾案由韓國憲法法庭進行最終判決。（圖/美聯社）

反對朴槿惠的人士，手舉抗議標語要她下台。（圖/美聯社）

同時在首爾光化門外，也聚集了一批支持朴槿惠的民眾，要求將她無罪釋放。（圖/美聯社）

隨著閨密案醜聞愈滾愈大，韓國現任總統朴槿惠最終在眾叛親離下，於去年12月9日遭國會234票贊成彈劾，隨即遭凍結職權並送交憲法法院審理至今。韓國政治史上僅有兩名總統曾遭彈劾，前一位盧武鉉最終成功逃脫控訴並榮耀回歸，但朴恐怕就沒這麼幸運了。不僅自家政黨不支持，閨密崔順實（Choi Soon-sil）與其女兒的罪證確鑿入獄，連大財閥三星（Samsung）少主李在鎔（Lee Jae-yong）也被逮捕，讓朴槿惠的處境愈發不利。

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從彈劾生效日起算，已過去91天的時間，韓國本地的政局依舊處於對立的局面。而當前的執政黨自由韓國黨（Liberty Korea Party）在前聯合國（UN）秘書長潘基文（Ban Ki-moon）婉拒參選後，幾乎完全在下屆總統爭奪戰中消音。目前民調領先者為在野的民主黨（Democratic Party of Korea）前黨魁文在寅（Moon Jae-in）和兩名黑馬市長安熙正（Ahn Hee-jung）與李在明（Lee Jae-myung），如今憲法法院宣布朴槿惠去職，韓國將於60天內、提前舉行下屆總統的大選。

(中時電子報)