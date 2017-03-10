屏市鐵皮屋火警 36歲男子命喪

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屏東縣屏東市建國路與大豐路口今天清晨4時30分左右，1處鐵皮屋發生火警，消防隊前往搶救後，發現36歲郭姓男子在屋內鐵捲門旁已成焦屍，起火原因調查中。

屏東縣政府消防局表示，消防人員到達時鐵皮屋已全面燃燒，經布線防護延燒及破壞入室搶救，火勢於5時29分熄滅，屋內鐵捲門旁發現郭姓男子焦屍，現場起火面積約20坪，沒明顯延燒情形。1060310

(中央社)