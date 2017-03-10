林全：全面檢討包括體育署與棒協

行政院長林全今天表示，行政院將全面檢討包括教育部體育署與中華民國棒球協會，體育署人事很快會有結果，全面盤整。

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）以3敗收場，林全上午在立法院受訪表示，中華隊的表現，國民都很失望，行政院會檢討，從有沒有組成最好國家隊，及讓每位隊員充分發揮，會全面檢討到底哪些地方做得不夠，也包含體育署與棒協。

他說，雖然棒協是民間組織，政府有引導體育政策責任，會將政府可發揮的效果與影響力，重新盤整，行政院已在檢討目前體育署人事，希望很快有結果，新做法盡速推動，有關修法需要各界包括立法院幫忙，一起支持。1060310

(中央社)