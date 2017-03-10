浪漫春色好詩意！來華山賞「日式蠟燭展」

日本知名蠟燭作家「福間乃梨子」最新作品。（小器生活提供）

昏暗小屋中，洋溢春色的手繪花瓣輕輕貼在如小雪球的蠟燭上，渾圓的鳥兒蠟燭栩栩如生，點燃它，四周頓時飄散著香草芬芳，宛如躺在春天的草地上，舒服、自在！沒有傳統蠟燭鮮豔的色彩，在白色的蠟燭上盡情彩繪，可愛的花草、迷人小羊，映照在燭光散發的光芒，讓人心裡頓時暖和起來！

日本知名蠟燭作家「福間乃梨子」將帶來她的新展覽與台灣朋友分享了！九州產業大學視覺設計系畢業的她大學在學時開始接觸蠟燭製作，之後進入株式會社tomosu 工作，並向蠟燭作家橫島憲夫拜師學藝。至今已在日本多處舉辦個展，其作品獲得藝術界好評！

「比起要製作些什麼，我更在乎感受到什麼、要在其中放入什麼樣的意念，這些都是植物教會我的。」～ 福間乃梨子。喜歡花草的她，以生活中的植物、小動物為靈感，並設計出許多色彩，帶給蠟燭全新的面貌。

談到蠟燭創作的喜愛，福間乃梨子笑說，「我相信在蠟燭中也存在著生命，決定從此以後要像製作料理般全神貫注、萬分細⼼的製作蠟燭，讓它成為使用者的血與肉，讓人獲得元氣。」

福間乃梨子所製作的蠟燭約能燃燒8～15小時，芳香蠟燭使用天然香氛，燃燒起來味道沉靜香甜，有助情緒沉澱。趁著春暖花開，來看看日本蠟燭藝術家的作品，看可愛花鳥對你微笑、淡淡色彩洋溢溫暖！用蠟燭的燃燒為人帶來幸福！

日本知名蠟燭作家「福間乃梨子」最新作品。（小器生活提供）

nuri candle 展 at ⼿紙舍台灣店

日期：3/3（五）～3/30（四）

地點：小器生活空間華山店（華山園區 中四 B 館）

(中時電子報)