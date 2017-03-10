日本現代五項青年國家隊 赴左營高中移地訓練
左營高中現代五項運動與國際交流密切，繼日本擊劍國家隊元月來移地訓練，日本現代五項青年國家代表隊等13人，也於3月6日至16日專程來高雄移訓，左營高中抓緊機會，邀日方教練指導普通班學生體驗射擊、擊劍，增進雙方交流。
這次由日本現代五項青年國家代表隊領隊浦田秀明領軍，北京奧運日本隊總教練才藤浩、里約奧運教練津山論將，訓練員長谷川仁美、管理佐野昌行等人帶領選手，一行共13人，於3月6至16日來到高雄，進駐左營高中移地訓練。
校方表示，「現代五項」是射擊、擊劍、游泳、馬術及跑步聯項，為亞奧運正式項目之一，這幾年左營高中培育不少好手，包括王閔儀、陳佑萱在「2016吉爾吉斯亞洲現代五項錦標賽」，榮獲少年女子接力銅牌；2011年起連續3屆全國運動會女子組現代五項，在校生王閔儀、林晏蓴、林緯婷連續奪金。
這次移訓高雄的日方代表隊選手中，才藤歩夢是傑出運動明星，2月才剛榮獲美國洛杉磯現代五項世界盃混合接力第二名，亞洲青年擊劍錦標賽個人第三、團體冠軍，由於外型甜美亮麗，在日本知名度相當高。
左營高中體育組長林生祥說，學校平時體育課程安排射擊、擊劍等特色課程，更特別利用此次台日交流機會，請日方教練帶普通班入門體驗，學生們近距離觀察日本隊訓練過程，深刻體會選手奮戰精神。
(中時)
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