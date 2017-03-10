王育德「回鄉」 家屬捐書房 南市府蓋王育德紀念館

王育德雖已辭世多時，家屬仍保留書房樣貌，並捐給市府，希望王育德紀念館呈現書房原貌。(台南市文化局提供)

台南市文化局發表《漂泊的民族－王育德選集》。(曹婷婷攝)

台南市繼楊逵、葉石濤後，明年將出現第3座為文學家打造的「王育德紀念館」。王育德是世界語言學界公認台灣語學權威，228後流亡日本，終其一生未能踏上故土，家屬將書房原封不動捐給市府，期待以這種方式「回家」。

台南市文化局發表《漂泊的民族－王育德選集》，文化局長葉澤山說，過去多聚焦王育德政治運動，其實他身兼文學家、語言學家，本書收錄王育德小說、短歌、新詩、散文及文學評論。他說，坊間雖曾出版《王育德全集》15冊，但關於王育德研究屈指可數，其文化人及作家角色，在台灣文學史亟待正視與定位。

葉澤山透露，賴清德3年前曾赴日與王育德夫人會晤，談及設立紀念館，家屬很感動，大方提供手稿、信件、書櫃等資料，期待書房原貌在家鄉重現，王育德紀念館將落腳前鋒路的原市府員工宿舍，占地約40坪，近期將整修。

王育德1924年出身於台南，與哥哥王育霖均為日治時期高材生，育霖後來成為第一位台灣人檢察官，但卻在228事件中遇難，育德迫此情勢，不得已流亡，之後長居日本，成為台灣首位研究台灣話取得博士學位者。

王育德陸續出版多部台語研究書籍，為人熟知著作是《台灣：苦悶的歷史》，1960年在東京創辦「臺灣青年社」與《臺灣青年》雜誌，當作台獨運動據點，更為了台獨擱下文藝夢， 1985年心肌梗塞病逝東京，享年61歲。

《漂泊的民族－王育德選集》編譯者呂美親取得王育德從未發表的文學手稿，書名即取自王育德僅完成第一章而未發表的自傳長篇小說。王育德身後留下許多文學、戲劇創作，她引述葉石濤所言，「王育德文學見地比我更透徹。」期待更多人從文學認識王育德。

(中時)