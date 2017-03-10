王育德「回鄉」家屬捐書房 南市府蓋王育德紀念館
台南市繼楊逵、葉石濤後，明年將出現第3座為文學家打造的「王育德紀念館」。王育德是世界語言學界公認台灣語學權威，228後流亡日本，終其一生未能踏上故土，家屬將書房原封不動捐給市府，期待以這種方式「回家」。
台南市文化局發表《漂泊的民族－王育德選集》，文化局長葉澤山說，過去多聚焦王育德政治運動，其實他身兼文學家、語言學家，本書收錄王育德小說、短歌、新詩、散文及文學評論。他說，坊間雖曾出版《王育德全集》15冊，但關於王育德研究屈指可數，其文化人及作家角色，在台灣文學史亟待正視與定位。
葉澤山透露，賴清德3年前曾赴日與王育德夫人會晤，談及設立紀念館，家屬很感動，大方提供手稿、信件、書櫃等資料，期待書房原貌在家鄉重現，王育德紀念館將落腳前鋒路的原市府員工宿舍，占地約40坪，近期將整修。
王育德1924年出身於台南，與哥哥王育霖均為日治時期高材生，育霖後來成為第一位台灣人檢察官，但卻在228事件中遇難，育德迫此情勢，不得已流亡，之後長居日本，成為台灣首位研究台灣話取得博士學位者。
王育德陸續出版多部台語研究書籍，為人熟知著作是《台灣：苦悶的歷史》，1960年在東京創辦「臺灣青年社」與《臺灣青年》雜誌，當作台獨運動據點，更為了台獨擱下文藝夢， 1985年心肌梗塞病逝東京，享年61歲。
《漂泊的民族－王育德選集》編譯者呂美親取得王育德從未發表的文學手稿，書名即取自王育德僅完成第一章而未發表的自傳長篇小說。王育德身後留下許多文學、戲劇創作，她引述葉石濤所言，「王育德文學見地比我更透徹。」期待更多人從文學認識王育德。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。